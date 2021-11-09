Россиянам рассказали, как усилить эффект от вакцинации

Второй компонент вакцины против COVID-19 можно ввести не на 21, а на 28 день после первой фазы, это поможет повысить количество антител, считает иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Ничего нет страшного с медицинской точки зрения, если между инъекциями будет не 21, а 28 дней, это даже лучше. Единственное, что срок полноценного иммунитета чуть-чуть отодвигается на неделю. На неделю больше нужно будет беречься, но зато и потенциально цифры по антителам могут быть выше», — объяснил Крючков в беседе с Ura.ru.

При введении второй фазы препарата позднее, иммунитет к коронавирусу полноценно выработается на шестой-седьмой неделе, отметил иммунолог.

При этом он добавил, что вводить второй компонент вакцины раньше срока не стоит, поскольку «иммунная система должна полноценно запомнить антиген, развить иммунный ответ и только потом бустеризоваться» (усилиться — прим. ред.).

«На 14 день система срабатывает, но хуже», — отметил Крючков.

Введение второй фазы позже не противопоказано, хотя исследований на эту тему пока нет, рассказал микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

«Я думаю, ничего страшного не будет, если вакцинация вторым компонентом будет проводиться в течение месяца. Но для этого необходимы исследования, потому что это уже бустер, толчок к тому, что есть уже в организме», — пояснил он.

Вакцины «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» подойдут для детей. В будущем эти препараты смогут использовать для защиты несовершеннолетних от коронавируса, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. Он добавил, что пока тестировать эти вакцины на детях не планируют. По его словам, в России нет необходимости создавать специальный препарат для того, чтобы прививать детей.