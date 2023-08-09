Здоровье 09 августа 2023, 12:47 Центр диагностики и телемедицины представил разработки на Московском урбанфоруме Разработки Центра диагностики и телемедицины представили гостям МУФ в Гостином Дворе Сайт мэра и правительства Москвы

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Новые достижения Центра диагностики и телемедицины продемонстрировали посетителям Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе. Об этом рассказал директор центра и главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столичного департамента здравоохранения Юрий Васильев.

Центр разработал медицинские фантомы, успешно конкурирующие с зарубежными аналогами. Фантомы молочной и щитовидной железы, сосудов и нервов начали использовать в клинической практике для различных процедур, включая транскраниальные ультразвуковые исследования и взятие биопсии.

Технологии искусственного интеллекта позволяют нам выявлять мельчайшие отклонения, что повышает качество диагностики, а также сокращают время подготовки результата исследования, помогая пациенту быстрее получить необходимое лечение. Юрий Васильев

Эксперимент по внедрению умных алгоритмов компьютерного зрения в медицинские учреждения Москвы начался в 2020 году. Рентгенологи городских клиник смогли использовать более 50 алгоритмов по 22 клиническим направлениям для описания медицинских изображений. Искусственный интеллект обработал уже более 10,5 миллиона лучевых исследований.

Ранее на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе примерно 3,5 тысячи посетителей смогли узнать свой биологический возраст. Это стало возможным благодаря специальному экспресс-тесту.