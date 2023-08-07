Москва 07 августа 2023, 17:30 Около 3,5 тысячи человек узнали свой биологический возраст на МУФ Почти 3,5 тысячи человек узнали свой биологический возраст на Московском урбанфоруме РИА «Новости»

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На Московском урбанистическом форуме на выставке в Гостином Дворе примерно 3,5 тысячи посетителей смогли узнать свой биологический возраст. Это стало возможным благодаря специальному экспресс-тесту, сообщила пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

«Прорывной проект на базе омиксных технологий, разработанный московскими врачами вместе с учеными из РНИМУ имени Пирогова в рамках грантовой программы мэра Москвы при поддержке Медтеха, — это технология для определения биологического возраста организма», — уточнили в ведомстве.

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Система определяет функциональное состояние организма и скорость его старения. Данные биологического возраста позволяют специалистам скорректировать персональные рекомендации для пациента, отметил гендиректор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении Вячеслав Шуленин. Кроме того, гости записались на обширные исследования в Медтехе.

Ранее жителям столицы сообщили, что посетителям Московского урбанфорума в «Лужниках» расскажут, как готовят водопроводную воду.