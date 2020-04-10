Три вакцины от коронавируса выпустят в России

Она рассказала об одном из препаратов. По словам Поповой, база этой вакцины уже используется, но в лечении других вирусов. Сейчас она дорабатывается под COVID-19. Ученые доказали ее безвредность. После ряда испытаний и изменений Роспотребнадзор будет готов презентовать вакцину.

Помимо трех приоритетных препаратов, эксперты работают еще над целым рядом вакцин. Но пока непонятно, когда их исследования завершатся — впереди еще много лабораторных испытаний.

«Есть 27 кандидатных вакцин, но чтобы разрешить их использование для человека, вещество должно пройти ряд испытаний: сперва мелкие животные, потом средние, и так далее. Но нельзя перейти сразу к вакцинированию, не доказав, что от вакцины нет вреда», — цитирует слова главы Роспотребнадзора Regnum.

Ранее ФМБА заявило, что в России готовятся к выпуску экспресс-тесты на определение коронавируса. Проверить наличие инфекции в организме можно будет за рекордные 15–20 минут.