Новая российская технология покажет, кто уже переболел.COVID-19 Тест займет всего 20 минут

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала, что в России разработали «прикроватные» тесты на коронавирус. Они будут давать результат за 20 минут и обойдутся дешевле стандартных. Как это работает и какие еще есть варианты диагностики COVID-19 — в материале «360».

К пятнице в России будут готовы новые тесты на коронавирус, которые смогут при помощи небольшого портативного аппарата определять наличие вируса в организме в течение 15–20 минут. Об этом рассказала бывший министр здравоохранения, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

Тест за 20 минут

«Уже к концу этой недели у нас будут готовы „прикроватные“ тесты сразу нескольких типов — основанные на иммуноферментном анализе, то есть на определении антител», — объяснила Скворцова.

Антитела, которые должен будет обнаруживать новый тест, возникают к концу первой недели заболевания, они и должны показать, заразился человек новым вирусом или нет. Иммуноферментный анализ активно используется для определения таких заболеваний, как ВИЧ-инфекция и СПИД, а также гепатита В и инфекций, передающихся половым путем.

Они позволяют в целом оценить популяционный иммунитет у населения и расчетно сказать, какое реальное число наших сограждан уже перенесло эту инфекцию в стертой или легкой форме Вероника Скворцова.

Главное преимущество новых тестов в том, что они покажут не только то, заболел человек или нет, но и выработался ли в организме иммунитет к новому коронавирусу.

Скворцова добавила, что наряду с этим были разработаны тесты в виде чипов, которые используют технологию изотермической амплификации. Она позволяет проводить молекулярную диагностику ДНК существенно быстрее и дешевле, чем другие технологии. Благодаря этому на разных фазах проведения анализа не требуются изменения температуры — вирус выявляется при постоянной температуре 60 градусов. Официальная презентация новых тестов пройдет на производстве ФМБА в подмосковном Одинцове 10 апреля.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила российскую вакцину, разработанную в ФМБА, в список перспективных вакцин. Клинические анализы на животных подтвердили, что вакцина способна вырабатывать иммунитет к новой форме коронавируса. Саму вакцину, по мнению Скворцовой, стоит ожидать в начале 2021 года.

Какие еще есть виды тестирования?

Метод изотермальной амплификации уже использовали в российских разработках экспресс-тестов. Предыдущий принадлежал биофармацевтической компании «Генериум», которая зарегистрировала 40-минутный тест на коронавирус. В пресс-службе компании уверяют, что это первый быстрый тест отечественного производства, а его точность составляет 94%.

До этого в России появился другой экспресс-тест на коронавирус, его разработала компания «Система-Биотех», принадлежащая АФК «Система». Такой тест давал результат на наличие вируса в организме за два часа.

Похожая технология уже существует в США, там систему зарегистрировали еще 12 марта. Тест должен стоить порядка одной тысячи рублей и работает по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР), при котором выявляется количество зараженных вирусом клеток ДНК после каждого нового заражения. При помощи ПЦР также определяют отцовство и наследственные заболевания.

Ранее же в России тестированием на коронавирус занимались только государственные предприятия, используя при этом тесты государственного центра «Вектор».

Сейчас вся мировая медицина знает только два теста на коронавирус. Один проводится с помощью мазка со слизистой, который исследуют в лаборатории на наличие самого вируса. Однако такие тесты занимают несколько дней и эффективны только в случае, если у человека есть симптомы — тест покажет, действительно ли это COVID-19.

Второй же тип теста, к которому как раз и относится последняя разработка российских ученых, должен определять антитела, которые можно найти в крови человека. Если антитела есть в организме, то есть и иммунитет, а значит, повторное заражение менее вероятно. Мазковые же тесты не могут показать, встречался ли организм с вирусом, если нет прямых симптомов.