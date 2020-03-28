Три первых случая коронавируса зафиксированы в Омске

Первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксировали 28 марта на территории Омской области. Все заболевшие — члены одной семьи, которые вернулись из отпуска в ОАЭ 15 марта. Все это время они находились на домашнем карантине.

Об этом сообщило интернет-издание «Новый Омск» со ссылкой на местные власти.

«Тест на коронавирус, взятый согласно эпидемиологическим нормам на 10 день после возвращения, дал положительный результат», — сказано в сообщении.

После того, как анализ подтвердил наличие заболевания, семью тут же поместили в специально отведенный бокс инфекционной больницы. Сейчас врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. Болезнь протекает у пациентов без симптомов.

Лица, которые контактировали с инфицированными, уже установлены. Сейчас они находятся в режиме изоляции.

В Красноярске заболела коронавирусом медсестра, работающая в отделении, где находятся инфицированные больные. Всего в регионе зафиксировано 12 подтвержденных случаев.