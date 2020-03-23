Три новые лаборатории для исследований коронавируса откроют в Подмосковье

Еще три лаборатории, где будут проводить исследования коронавируса, откроют в Московской области. Они начнут работу в ближайшее время. В двух уже идет работа.

Лаборатории запустили на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров, сообщили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова пояснила, что это необходимо из-за большой нагрузки на лабораторную службу регионального Роспотребнадзора.

«Мы ввели в работу две лаборатории для проведения тестов на коронавирусную инфекцию. <…> Исследование выполняется только по назначению врача. В ближайшее время мы планируем запустить еще три лаборатории в Подмосковье для исследований на коронавирус», — подчеркнула Стригункова.

Тестируют на коронавирус россиян с симптомами инфекционного заболевания, прибывших из-за границы. Анализ сделают и тем, кто контактировал с зараженными или людьми с подозрением на заболевание. Больным с пневмонией и тяжелым течением ОРВИ тоже проведут тест.

В России к 23 марта подтвердили 438 случаев коронавируса. Причем за последние сутки число зараженных выросло на 71 человека. Выздоровели 17 пациентов. Смертельных случаев в стране нет. В Минздраве заметили, что инфекция чаще поражает мужчин, чем женщин.