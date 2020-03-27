Три человека заразились коронавирусом в Чечне

В Чеченской республике зафиксировали три подтвержденных случая коронавруса. У семи пациентов местные врачи обноружили инфекцию — ожидается подтверждение московской лаборатории. Еще одна женщина прилетела из столицы с уже поставленным диагнозом.

Об этом на официальной странице Минздрава республики в Instagram сообщил глава ведомства Эльхан Сулейманов. Большинство заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, только трое проявляют симптомы заболевания.

Он добавил, что сейчас под наблюдением врачей находятся около 630 человек, прибывших в республику из стран с неблагополучной коронавирусной ситуацией.

Источник: Минздрав Чечни

Агентство РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Чечни сообщило, что в больницах Грозного за счет перепрофилирования медучреждений уже зарезервированы 1802 койки на случай вспышки заболевания.

В Москве от коронавируса умер четвертый пациент — 56-летняя женщина, у которой не было одного легкого.