Четвертый пациент умер в Москве от коронавируса

В Москве скончалась 56-летняя пациентка с положительным тестом на коронавирус. Число жертв от COVID-19 в столице достигло четырех человек.

Как сообщает «Интерфакс», у женщины не было одного легкого из-за перенесенного ранее онкологического заболевания. При поступлении в больницу у нее диагностирована левосторонняя пневмония.

«Больная умерла при нарастающих явлениях полиорганной недостаточности, в том числе дыхательной и сердечно-сосудистой», — сказал источник агентства.

Ранее оперативных штаб подтвердил смерть двоих россиян от коронавируса. Погибшие находились в группе риска — это пожилые пациенты с хроническими заболеваниями. Им было 73 года и 88 лет. У них подтвердили тяжелую форму пневмонии и сопутствующие патологии. Третьим погибшим стал россиянин, которого коронавирус застиг на Кубе — ему было 45 лет.

Первая вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года.

На момент написания материала, число зараженных в мире достигло 577 547 человек. 26 447 человек погибли.