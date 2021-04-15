Подъем заболеваемости ковидом может произойти в Москве на фоне возвращения россиян из Турции. Об этом предупредил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, передала «Вечерняя Москва».

Он допускает, что с учетом таких обстоятельств уже в мае в столице может произойти подъем заболеваемости.

«Подъем может быть в мае, но ничего ужасного не произойдет», — сказал Аграновский.

По его мнению, гипотетическое обострение эпидситуации в Москве нельзя назвать третьей волной коронавируса, поскольку на приход волн влияют внутренние факторы, а не внешние.

Вирусолог поддержал приостановку сообщения с Турцией по воздуху, так как оно вполне разумно, хоть и болезненно для многих. Нельзя экспериментировать с ограничениями, уверен эксперт.

«Мы можем только очень осторожно прогнозировать и принимать меры. Мне искренне жаль и наших граждан, и туроператоров: они потеряли деньги, настроение и время. Но в Турцию действительно пока не пришла пора ездить», — добавил Аграновский.

Авиасообщение с Турцией приостановлено с 15 апреля по 1 июня из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в курортной стране. Вскоре россияне вернутся на родину. В Роспотребнадзоре говорили, что большинство случаев привезенных в Россию мутаций коронавируса приходится на Турцию.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко призвал соотечественников не рассматривать Турцию как место для отдыха.