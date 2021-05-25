Третий вид плесени нашли у переболевшего COVID-19 в Индии

Специалисты из Индии обнаружили у перенесшего COVID-19 пациента третий вид грибковой плесени. У человека его выявили впервые. Все началось с отека одной стороны лица.

Отоларинголог из индийского штата Уттар-Прадеш Б. П. Тяги рассказал телеканалу NDTV, что пациент шел на поправку после двухмесячного лечения от COVID-19. Несколько дней назад ему снова стало хуже: из-за появившейся припухлости на лице он не смог открыть глаза.

Вскоре у больного началось кровотечение из носа, анализы показали наличие крови в моче. Пациента положили в больницу и после обследования выявили у него грибковую инфекцию. Причем компьютерная томография 45-летнего мужчины оказалась в норме.

«После эндоскопии мы узнали, что он заразился тремя типами грибков — черным, белым и желтым. Желтый гриб обычно встречается у рептилий. Я впервые обнаружил его в человеке», — уточнил врач.

Среди симптомов Mucor septicus, или желтого гриба, он перечислил вялость, снижение или полная потеря аппетита и веса. Затем возникают нагноения, раны медленно заживают, начинается некроз тканей.

Ранее медики пришли к выводу, что развитие грибковых заболеваний возможно у тех, кто находился в контакте со спорами в окружающей среде. В кожу грибок может попасть и через порез, царапину или ожог. Заболевание наиболее опасно для людей со сниженным иммунитетом, в том числе переболевших или страдающих ковидом.

В Индии обнаружили свыше 8,8 тысячи заболевших мукормикозом, «черной плесенью». Осложнение как раз вызывает грибковая инфекция. Медики также заявили о нескольких случаях заболевания аспергиллезом — «белой плесенью». Желтая у человека до сих пор не встречалась.