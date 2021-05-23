Почти девять тысяч случаев «черной плесени» выявили в Индии

В Индии выявили более 8,8 тысяч случаев мукормикоза — грибкового заболевания, которое известно под названием «черная плесень». Об этом сообщил министр химической промышленности страны Садананда Говда.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«После детального анализа растущего числа случаев мукормикоза в различных штатах в общей сложности 23 680 флаконов (противогрибкового средства — прим. ред.) „Амфотерицин-В“ были выделены сегодня всем штатам. Распределение было произведено на основе общего числа пациентов, которое составляет 8848 по всей стране», — отметил он.

Говда подчеркнул, что сильнее всего от «черной плесени» пострадал штат Гуджарат — врачи зафиксировали ее у 2281 пациента. Кроме того, случаи заражения выявили в штатах Махараштра, Андхра-Прадеш и Телангана.

«Черная плесень» является осложнением, которое вызывает грибковая инфекция. Заболеть могут люди, которые контактировали с грибковыми спорами в окружающей среде. Кроме того, болезнь может проявиться после того, как грибок проник в кожу через порез, царапину или ожог.

Сложнее всего болезнь переносят пациенты с диабетом. Кроме того, «черная плесень» сильнее проявляется у пациентов со сниженной иммунной системой. Ее могли ослабить различные заболевания, в том числе коронавирус.