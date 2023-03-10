Здоровье 10 марта 2023, 07:42 Трех пострадавших госпитализировали после взрыва газа в Чите Минздрав Забайкалья сообщил о состоянии пострадавших при взрыве газа в Чите "ВКонтакте"

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Госпитализация понадобилась 3 из 11 пострадавших при взрыве бытового газа в пятиэтажке Читы. Состояние одного мальчика — тяжелое. Об этом сообщил Минздрав Забайкальского края, написал ТАСС.

«Пострадавших 11 человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Из них госпитализированы трое человек, в том числе один несовершеннолетний», — заявили в министерстве.

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Там уточнили, что врачи оценивают состояние семилетнего мальчика как тяжелое. Сейчас он находится в детской клинической больнице края. Взрослого человека доставили в краевую клиническую больницу, его состояние — средней степени тяжести. Еще один пострадавший остается в Городской клинической больнице № 1, он находится в удовлетворительном состоянии.

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Взрыв газа в доме в Чите произошел 9 марта, верхние этажи пятиэтажки обрушились. Спасатели сразу же прибыли на место ЧП и вытащили людей, в том числе троих детей, из-под обломков. Предварительной причиной случившегося назвали разгерметизацию газового баллона. Власти региона пообещали, что выплатят пострадавшим от 50 тысяч до 400 тысяч рублей.