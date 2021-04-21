Траты онкобольных увеличились почти вдвое в России

Российские власти увеличили финансирование закупок онкопрепаратов, но при этом затраты самих пациентов на лекарства увеличились. За последние два года они выросли почти вдвое. Об этом написала газета «Ведомости».

Издание «Фармацевтический вестник» и AlphaRM провели исследование и выяснили, что по итогам 2020 года россияне оставили в аптеках 5,2 миллиарда рублей. Пациенты покупали разные противоопухолевые препараты.

Еще в 2018 году этот показатель был на уровне 2,2 миллиарда рублей. Рост продаж пришелся на 2019 год, тогда общая сумма составила около 4,1 миллиарда рублей. В тот же год в России началась реализация национального проекта «Здравоохранение». Он предполагает собой выделение дополнительного финансирования на закупку онкопрепаратов, чтобы пациенты могли получать их бесплатно.

В 2019 году было выделено 150,9 миллиарда рублей, в 2020-м — 188,8 миллиарда. Основной задачей национального проекта является снижение смертности от злокачественных новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек к 2024 году.

Тем не менее из анализа «Фармвестника» следует, что государство закупает в основном российские препараты, а пациенты предпочитают покупать зарубежные.