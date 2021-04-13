Названы основные признаки рака кожи

Любые изменения родинок или пятен на коже после 21 года могут говорить о развитии рака. Эти симптомы должны быть поводом обратиться к врачу. Об этом сообщило издание Daily Express со ссылкой на британских врачей.

По данным газеты, о раке кожи могут свидетельствовать родинки, которые чешутся, болят, кровоточат или покрываются коркой на протяжении нескольких недель. Врачи пришли к выводу, что начало тяжелой болезни сопровождается изменением цвета, формы, размера и текстуры любых пятен на коже.

Все это говорит о том, что нужно срочно пройти обследование. Рак кожи может развиваться из-за ультрафиолета, воздействия химических веществ, курения, предрасположенности организма и вирусов.

Ранее ученые из Приволжского исследовательского медицинского университета разработали новую систему профилактики рака кожи. Исследователи научили нейросеть по фотографиям родинок выявлять болезнь на ранней стадии. После того, как снимки попадают в базу, особый алгоритм выявляет специфику конкретных изображений образований на коже.