То жара, то холод. Врач рассказал, как пережить перепады температур метеозависимым

За последнюю неделю в столичном регионе сразу несколько скачков температур. Сначала была жара, потом похолодало до +17, и к выходным — снова летнее тепло. Что делать метеозависимым людям и чем опасны такие перепады, рассказал врач.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с «360» сразу отметил, что в мире не так много людей, страдающих метеозависимостью.

«Это лица либо старших возрастных групп, либо женский пол с нарушениями регуляции сосудистого тонуса», — рассказал врач.

Один из советов, если вы метеозависимы и ощущаете на себе перепады давления или температур, — снизить физическую и эмоциональную нагрузку.

Но самое главное — не забывать о режиме сна. Ведь одно из основных веществ — мелатонин — вырабатывается в основном в темное время суток. Но если не высыпаться — мелатонина будет не хватать.

«Большинство людей не соблюдает режим труда, отдыха, и сна, и из-за этого адаптационное вещество — мелатонин — не вырабатывается в достаточном количестве. Это может являться причиной метеопатии. Все это в конечном итоге привести к нарушению регуляции сосудов. Это и давление, и кровоток, свертываемость крови», — отметил Конев.

По его словам, у людей с повышенной метеочувствительностью велики шансы к развитию инфарктов и инсультов. И это может произойти как раз во время перепадов атмосферного давления и температур.

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