Температура скачет, уснуть становится сложнее. Как избавиться от погодной бессонницы?

В центральной части России случилось резкое похолодание — с летних +30 столбики термометров в отдельных регионах опустились до +18 градусов. Из-за этого жители стали жаловаться на бессонницу. Но влияет ли перепад температур на сон? Эксперт объяснил это «360» в подробностях.

«Оптимальная температура для сна составляет от +16 до +21 градуса. Но есть люди чувствительные, которым спать комфортно только при высоких температурах, и наоборот», — рассказал руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин.

По его словам, связано это с нарушением процесса терморегуляции — человек становится более чувствительным к разницам температур, особенно во время фазы быстрого сна.

Но куда большее значение имеет свет — если его мало, то организм не может «до конца проснуться», уверен специалист.

Помимо света и температуры, есть и еще ряд факторов, из-за которых человек может начать страдать бессонницей.

«Влажность воздуха очень сильно влияет. И сухой воздух, и избыточно влажный ухудшают качество сна. Оптимальная влажность составляет от 40% до 70%», — заявил «360» Калинкин.

Помимо этого, нельзя забывать и о вредных привычках — они тоже негативно способствуют на сон.

«Многие люди используют кофе, сигареты, алкоголь и прочее — все это тоже влияет на качество сна. Нельзя это привязывать только к окружающим факторам», — заключил эксперт.

Ранее специалисты рассказали, какие напитки, наоборот, могут улучшить сон.