Температура скачет, уснуть становится сложнее. Как избавиться от погодной бессонницы?
«Оптимальная температура для сна составляет от +16 до +21 градуса. Но есть люди чувствительные, которым спать комфортно только при высоких температурах, и наоборот», — рассказал руководитель Центра медицины сна ФМБА Александр Калинкин.
По его словам, связано это с нарушением процесса терморегуляции — человек становится более чувствительным к разницам температур, особенно во время фазы быстрого сна.
Но куда большее значение имеет свет — если его мало, то организм не может «до конца проснуться», уверен специалист.
Помимо света и температуры, есть и еще ряд факторов, из-за которых человек может начать страдать бессонницей.
«Влажность воздуха очень сильно влияет. И сухой воздух, и избыточно влажный ухудшают качество сна. Оптимальная влажность составляет от 40% до 70%», — заявил «360» Калинкин.
Помимо этого, нельзя забывать и о вредных привычках — они тоже негативно способствуют на сон.
«Многие люди используют кофе, сигареты, алкоголь и прочее — все это тоже влияет на качество сна. Нельзя это привязывать только к окружающим факторам», — заключил эксперт.
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