Тесты для выявления коронавируса за 15-20 минут разработали в России

Диагностика вируса будет производиться с помощью разработанных чипов. Новые экспресс-тесты должны получить государственную регистрацию в ближайшее время.

Новейшие приборы не так давно анонсировала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она объяснила, что тесты будут нескольких типов.

Один из них основан на определении антител, которые возникают к концу первой недели заболевания. Они-то и должны показать, заразился человек коронавирусом или нет. По словам главы ФМБА, главное преимущество этого прибора в том, что он покажет не только то, заболел человек или нет, но и выработался ли в организме иммунитет к новому коронавирусу.

Еще один тест будет выглядеть как чип. Он использует технологию, благодаря которой можно будет проводить молекулярную диагностику ДНК существенно быстрее и дешевле, чем другие технологии. Благодаря этому на разных фазах проведения анализа не требуются изменения температуры — вирус выявляется при постоянной температуре 60 градусов.

Ранее тест-системы могли предоставить данные не менее чем за 90 минут.