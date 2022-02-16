Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от коронавируса

Уже вакцинированы свыше 50 добровольцев, которые участвуют в исследовании назальной вакцины против коронавируса. Как рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, никаких осложнений у них нет.

«53 человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет», — отметил Гинцбург в беседе с РИА «Новости».

В России стартовало клиническое исследование назальной вакцины для профилактики коронавируса производителя «Генериум». Участниками испытания станут 660 человек. Порядка 400 из них получат препарат в шести московских поликлиниках. Остальные — в 11 центрах городов России, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саранск, Саратов, Смоленск и Ярославль.

Вирусолог, директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальная вакцина, в том числе от коронавируса, для организма человека может оказаться более опасной, чем вводимая внутримышечно. Как объяснил Чумаков, вводимый внутримышечно препарат не способен задевать жизненно важные органы, а назальная вакцина может повлиять на центральную нервную систему.