Тест для выявления «омикрона» создали в России

Российские специалисты создали тест, способный выявлять штамм коронавируса «омикрон». Об этом сообщил директор научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«В научных организациях Роспотребнадзора дополнительно разработаны тест-системы, которые не только позволяют выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют вариант „омикрон“», — сказал Максютов в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что теперь медики могут ответить сразу на два вопроса при проведении тестирования на ковид. Первый вопрос — заразился ли человек коронавирусом, а второй — если подхватил вирус, то «омикрон» или нет.

По словам Максютова, сейчас разработанные тесты проходят стадию лабораторных исследований. При необходимости эти тесты зарегистрируют и начнут использовать.

Ранее директор «Вектора» заявил, что пока преждевременно говорить о менее тяжелом течении болезни при «омикроне». Если этот штамм действительно окажется менее опасным, то количество госпитализаций не обязательно начнет падать. Заболеваемость может расти из-за быстрого распространения «омикрона».