«Вектор» назвал преждевременными разговоры о менее тяжелом течении «омикрона»

В «Векторе» выразили надежду на то, что «омикрон»-штамм коронавируса вызывает менее тяжелое течение болезни. При этом там также отметили, что точно говорить об этом преждевременно.

«Мы надеемся, что вариант „омикрон“ вызывает клинически менее тяжелое течение заболевания, но сегодня говорить об этом еще преждевременно», — сказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1». Его слова привело РИА «Новости».

Даже в том случае, если этот штамм коронавируса окажется менее опасным, количество пациентов, которым понадобится госпитализация, может все равно увеличиться. Это, как отметила «Российская газета», может произойти потому, что «омикрон»-штамм заражает большее число людей.

По предварительным оценкам, «омикрон» может распространяться практически в три раза быстрее, отметил Максютов.

«Омикрон»-штамм по своим симптомам схож с сезонным гриппом. Для эффективной борьбы с этим штаммом коронавируса следует пройти полную вакцинацию. Если же человек уже переболел COVID-19, то ему следует сделать ревакцинацию. Как пояснили ученые, высокий процент среди заразившихся «омикроном» — молодые пациенты, преимущественно дети. Врачи добавили, что есть большое количество зараженных новым вариантом, которые переносят болезнь без симптомов.