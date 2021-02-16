Терапевт объяснил, как сохранить хорошее самочувствие при сильном похолодании

Врач-терапевт Наталья Липина рассказала, как сохранить хорошее состояние организма при внезапном похолодании. По ее словам, особо чувствительными к морозам могут быть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил телеканал «Звезда».

Специалист посоветовала им не пренебрегать рекомендациями медиков и соблюдать все предписания. Помимо прочего, в холодный период важно придерживаться общих рекомендаций, касающихся правильного образа жизни. Речь идет о спорте и здоровом питании.

«Это касается, допустим, и приема поваренной соли и адекватной физической активности, и отказа от курения, и злоупотребления алкоголем», — подчеркнула Липина.

Синоптики сообщили, что 16 февраля в Москве и Подмосковье к вечеру поднимется метель. Температура воздуха опустится до минус 14 градусов. Погода будет облачная, в первой половине дня с прояснениями, во второй половине дня временами снег.

Ветер ожидается юго-западный, примерно четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление к вечеру упадет до 747 миллиметров ртутного столба.