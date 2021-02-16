Синоптики предупредили о метели и морозе в московском регионе

В Москве и Подмосковье к вечеру 16 февраля поднимется метель. Температура воздуха опустится до -14 градусов.

«Погода будет облачная, в первой половине дня с прояснениями, во второй половине дня временами снег, слабая метель. Максимальная температура воздуха столице -12…-14 градусов, в Подмосковье -11…-16», — рассказал РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Ветер ожидается юго-западный, примерно четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление к вечеру упадет до 747 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптика, 16 февраля выпадет до пяти миллиметров снега. Осадки начнутся около 14-15 часов дня, вечером поднимется небольшая метель.

«Небольшое количество осадков, от двух до пяти миллиметров, причем это и в течение следующей ночи. Но на то, что было, это не будет похоже. Это гораздо менее активный циклон», — сказал Леус.

Мощный снегопад прошел в Москве и Московской области на прошлой неделе, снег начался в пятницу, 12 февраля, и продолжил идти в выходные. Высота снежного покрова в Москве к 14 февраля достигла 59 сантиметров, по области — 72 сантиметров, это в полтора-два раза выше нормы.