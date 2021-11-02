Терапевт назвал лекарства, которые не следует применять при COVID-19

Антибиотики и противовирусные лекарства нельзя применять при лечении COVID-19 дома. Об этом на своей странице в Facebook заявил врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников.

Он обратил особое внимание на кортикостероиды. По его словам, они эффективны при COVID-19, но имеют массу опасных побочных эффектов. Иногда вред от них перевешивает пользу. Поэтому лучше их не применять при домашнем лечении.

«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», — сообщил Мельников.

Он предостерег от использования противовирусных препаратов при ковиде. По его мнению, в этой группе пока нет лекарств, которые можно использовать для лечения амбурлаторно. Медик подчеркнул, что ремдесивир можно применять лишь в стационаре, поскольку он есть только в инъекционной форме. Также врач напомнил об опасности бездумного применения антибиотиков.

«Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут», — сказал он.

Терапевт отметил, что коронавирусное поражение легких не является показанием для назначения такого типа лекарств. Он добавил, что при COVID-19 антибиотики нужны для тяжелых больных, которые находятся в реанимациях на ИВЛ. Кроме того, в редких случаях при сочетании бактериальных инфекций и ковида.

По его словам, нет никаких сведений о лечебном эффекте витаминовB? С, D, E, К, , цинка и прочих минеральных и натуральных веществ при ковиде.