Здоровье 02 марта 2023, 15:05 Терапевт Чернышева рассказала, в каких витаминах нуждается организм с наступлением весны Терапевт Чернышева: в начале весны люди могут испытывать нехватку витаминов C и D Unsplash

Читать 360tv в

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что чаще всего с началом весны россияне испытывают нехватку в двух витаминах — С и D.

Витамин D оказывается в дефиците из-за короткого светового дня, а также из-за того, что человек бывает на улице в зимнее время года значительно реже. Витамин С поступает в организм из свежих овощей и фруктов, которых сейчас не так много.

Реклама

«Витамин D мы получаем от солнечных лучей. Поскольку сейчас еще люди мало бывают на улице и световой день пока гораздо короче, то витамин D, который мы получаем от солнечного света, оказывается в дефиците», — сообщила Чернышева.

Чтобы проверить содержание витамина D в организме, следует сдать соответствующий анализ. Повысить уровень витамина С можно с помощью квашенной капусты, резюмировала терапевт.

Ранее врачи заявили, что быстрая утомляемость может быть связана с нехваткой в организме витамина D.