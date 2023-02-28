Здоровье 28 февраля 2023, 16:01 Быструю утомляемость связали с нехваткой в организме витамина D

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Врач высшей категории Олеся Савельева в разговоре с «Известиями» рассказала, что быстрая утомляемость может сигнализировать о нехватке в организме витамина D.

Это витамин необходим человеку для роста костей, правильного функционирования сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы.

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«Чрезмерная потливость, мышечная слабость, нарушение сна, быстрая утомляемость, частая смена настроения — все это признаки недостатка этого витамина», — процитировало ИА Nation News слова медика.

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Также на нехватку витамина D могут указывать ломкость волос и ногтей и увеличение веса, резюмировала терапевт.