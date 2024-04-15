Здоровье 15 апреля 2024, 11:01 Татарстан попросил обеспечить все регионы препаратами от редких болезней Госсовет Татарстана попросил закупать лекарства от редких болезней всем регионам РИА «Новости»

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Государственный совет Татарстана обратился в Конституционный суд, чтобы оспорить положения законодательства об обязанности регионов России обеспечивать людей лекарствами от редких (орфанных) заболеваний. КС принял обращение к рассмотрению, с содержанием документа ознакомились «Ведомости».

Авторы жалобы назвали неэффективным действующий механизм, при котором препараты от редких болезней закупают за счет бюджета того или иного субъекта. Как отметили в Госсовете Татарстана, в регионах с дефицитом бюджета пациенты оказываются менее защищенными, ведь иногда люди не могут получить лекарства даже на основании вступившего в законную силу решения суда.

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В обращении указали, что при отсутствии лечения редкое заболевание может начать прогрессировать. Это, в свою очередь, может привести к инвалидизации или смерти. В связи с этим авторы инициативы предложили изменить законодательство и возложить обязанность по обеспечению жизненно важными препаратами на федеральный бюджет.

Интересы Госсовета Татарстана в Конституционном суде будет представлять министр юстиции республики Рустем Загидуллин.

Ранее стало известно, что индийские фармкомпании оказались одними из крупнейших поставщиков лекарств в Россию за 2023 год. За год из Индии в РФ доставили 293,9 миллиона упаковок с препаратами.