Мир 07 апреля 2024, 21:44 Стал известен самый крупный поставщик лекарств в Россию RNC Pharma: Индия стала самым крупным поставщиком лекарств в РФ в 2023 году Freepik

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Индийские фармацевтические компании стали одними из самых крупных поставщиков лекарств в Россию за 2023 год. Об этом сообщило РБК со ссылкой на информацию аналитической компании RNC Pharma.

Всего за год из Индии в РФ привезли 293,9 миллиона упаковок с лекарствами. Индийские препараты сместили на второе место поставки из Германии, которые сократились за тот же период на 19,2% — 338,7 миллиона упаковок.

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Среди лидеров по отправке лекарств в Россию остались Франция — 149,3 миллиона упаковок, Венгрия — 112,5 миллиона, Белоруссия — 109,8 миллиона.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил в беседе с «360», что в России намерены ужесточить контроль за ценами на жизненно важные лекарства. Он отметил, что эксперты продумают автоматизированный инструмент регулирования стоимости препаратов. Это будет полезно не только для аптек, но и для участников рынка.