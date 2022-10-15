Свыше 13 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки | 360°

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Свыше 13 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки

Оперштаб: в России за сутки выявили 13 384 новых случаев ковида

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За минувшие сутки в России выявили 13 384 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Всего за сутки госпитализировали 1 657 человек, что на 5,3% меньше по сравнению с 14 октября.  Полностью выздоровели за последние 24 часа 26 130 пациентов, 98 скончались, добавили в оперштабе.

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В Москве за сутки зафиксировали 911 случаев ковида, в Санкт-Петербурге — также 911, в Московской области — 412.

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Врачи напоминают о необходимости соблюдать простейшие меры профилактики коронавируса. Важно при плохом самочувствии не заниматься самолечением и вызывать врача, а также вакцинироваться и часто мыть руки. Прививка поможет избежать осложнений и тяжелого течения заболевания.

Ранее пресс-служба Российской православной церкви сообщила, что патриарх Кирилл полностью вылечился от ковида и приступил к выполнению трудовых обязанностей, сообщало издание «Утро.ру».

Коронавирус в России и в мире

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