Патриарх Кирилл выздоровел после коронавирусной инфекции | 360°

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Патриарх Кирилл выздоровел после коронавирусной инфекции

РПЦ: патриарх Кирилл вылечился от COVID-19 и вернулся к работе

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вернулся к работе после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Русской православной церкви.

«После получения отрицательных тестов на COVID-19 и выздоровления Святейший Патриарх Кирилл вернулся к работе в обычном режиме. Предстоятель поблагодарил за горячую поддержку всех верующих», — говорится в сообщении РПЦ.

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О заболевании Кирилла коронавирусом стало известно в сентябре. После сдачи положительного теста патриарх отменил несколько запланированных поездок и встреч.

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Заболевание Кирилла прошло в легкой форме, он прошел курс лечения в домашних условиях, не переставая активно работать.

На прошлой неделе Росстат принял решение больше не публиковать информацию о смертности от коронавирусной инфекции.

Ведомство подчеркнуло, что объем смертей от COVID-19 не столь велик, как из-за проблем с сердечно-сосудистой системой или от появления новообразований.

РПЦ

Патриарх Кирилл

Коронавирус в России и в мире

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