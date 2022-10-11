Патриарх Кирилл выздоровел после коронавирусной инфекции | 360°

Важное 11 октября 2022, 18:24 Поделиться Telegram

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Viber Патриарх Кирилл выздоровел после коронавирусной инфекции РПЦ: патриарх Кирилл вылечился от COVID-19 и вернулся к работе РИА Новости

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вернулся к работе после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на официальном сайте сообщила пресс-служба Русской православной церкви.

«После получения отрицательных тестов на COVID-19 и выздоровления Святейший Патриарх Кирилл вернулся к работе в обычном режиме. Предстоятель поблагодарил за горячую поддержку всех верующих», — говорится в сообщении РПЦ.

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О заболевании Кирилла коронавирусом стало известно в сентябре. После сдачи положительного теста патриарх отменил несколько запланированных поездок и встреч.

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Заболевание Кирилла прошло в легкой форме, он прошел курс лечения в домашних условиях, не переставая активно работать.

На прошлой неделе Росстат принял решение больше не публиковать информацию о смертности от коронавирусной инфекции.

Ведомство подчеркнуло, что объем смертей от COVID-19 не столь велик, как из-за проблем с сердечно-сосудистой системой или от появления новообразований.

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