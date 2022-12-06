Эксклюзив 06 декабря 2022, 13:54 Свиной грипп назвали более опасным для страдающих хроническими заболеваниями Профессор Бурцева сообщила об опасности свиного гриппа для лиц с хроническими болезнями РИА «Новости»

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Вирус свиного гриппа уже давно изучен медиками, однако заражение представляет опасность для людей с хроническими соматическими заболеваниями. Об этом «360» рассказала заведующий лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Института вирусологии имени Ивановского ФГБУ «НИЦЭМ имени Гамалеи» Елена Бурцева.

«Вирус уже не настолько опасен, если говорить в целом. Но болеют чаще взрослые работающие люди. А люди с хроническими соматическими заболеваниями могут перенести вирус более тяжело», — рассказала она.

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Бурцева напомнила, что для медиков свиной грипп не является новинкой, так как впервые появился еще в 2009 году. После этого заболевание приобрело форму эпидемического распространения.

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По ее словам, вирус входит в состав защиты гриппозных вакцин. В будущем распространение заболевания зависит во многом от того, как поведет себя новый вариант коронавирусной инфекции.

«Заметили, что, если появится новый вариант коронавируса, то он увеличивает активность других версий вируса», — добавила профессор.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что за прошлую неделю случаи заражения возбудителем свиного гриппа выявили в 74 регионах страны.