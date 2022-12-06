Здоровье 06 декабря 2022, 13:33 Случаи заражения свиным гриппом зафиксировали в 74 регионах России Роспотребнадзор сообщил о распространении свиного гриппа в 74 регионах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России за неделю выросла на 23,3%. Случаи заражения возбудителем свиного гриппа выявили в 74 регионах против 55 неделей ранее. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в условиях роста заражений прививочная кампания продолжается. Вакцину от гриппа получили уже более 73 миллионов человек, что составляет почти половину от всего населения России.

Реклама

В число регионов с самым большим числом привитых жителей вошли Тува, Чеченская Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Количество вакцинированных жителей там превысило 50%.

Реклама

Число зараженных коронавирусом россиян за неделю выросло на 11,6% до 43,4 тысяч человек. Рост зафиксировали в 57 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Роспотребнадзор рекомендовал властям субъектов продолжить информационную кампанию о важности вакцинации.