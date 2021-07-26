Суточный прирост случаев коронавируса в России незначительно снизился

В России за минувшие сутки выявили еще 23 329 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с ковидом.

Общее число заразившихся с начала пандемии в России достигло 6 149 780 человек. Из них 5 506 834 выздоровели.

За прошедшие сутки из больниц выписали еще 16 200 человек.

Число умерших с начала пандемии возросло до 154 601. За воскресенье скончались 727 пациентов.

В Москве заболеваемость продолжает идти на спад, но по сравнению с остальными регионами прирост заражений в столице по-прежнему остается максимальным. Положительный результат теста на коронавирус получили еще 2629 жителей мегаполиса. На втором месте Московская область, где зафиксировали 2161 заражение. По данным Минздрава Подмосковья, за время пандемии в регионе сделано 9 853 854 ПЦР-тестов на коронавирус.

Третью строчку занимает Санкт-Петербург, где за минувшие сутки выявили 1929 заразившихся. Ни одного случая заражения за последние 24 часа не выявили только на Чукотке.

Ранее в Подмосковье доставили первую партию вакцины «Спутник Лайт».