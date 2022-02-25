Суточная заболеваемость ковидом в РФ продолжила снижаться

За сутки в России выявили 123 460 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 9538 меньше, чем днем ранее. По данным федерального оперштаба на 11:00 25 февраля, количество выздоровевших составило 167 310 (сутками ранее — 136 433).

При этом выросло число госпитализаций: с 8600 до 14 937. За сутки от коронавирусной инфекции скончались 787 человек. В России продолжают активно делать тесты на коронавирус. В Подмосковье за все время пандемии сделали уже 16 111 741 ПЦР-тестирование.

Лидером по количеству выявленных случаев ковида остается Санкт-Петербург (7572). Следом с большим отрывом идет Новосибирская область (4796), а затем — Красноярский край (4759).

Несколько недель назад заболеваемость существенно возросла и нагрузка на систему здравоохранение была беспрецедентной. Однако по итогам последних дней Минздрав констатировал нормализацию ситуации с коронавирусом.

Некоторые регионы уже начали ослаблять ковидные ограничения. Например, в Саратовской и Новгородской областях больше не нужно предъявлять QR-код при посещении общественных мест, а в Воронежской области средние и старшие классы вернулись за парты после удаленного обучения. Орловские власти сняли запрет на ночную работу общепитов.