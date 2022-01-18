Новый максимум по количеству заболевших ковидом за сутки достигнут в России

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 31 252 новых случая заражения коронавирусом. Это новый максимум для января 2022 года. В последний раз более 31 200 заболевших фиксировали в стране в начале декабря 2021 года.

При этом среди новых зараженных 5037 человек оказались без клинических проявлений болезни. Больше всего новых случаев по-прежнему в Москве (+8342), Санкт-Петербурге (+4078) и Подмосковье (+2754).

В стране за последние 24 часа выздоровели 24 564 человека, умерли — 688. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заразились 10 865 512 человек, поправились 9 902 935, скончались 322 678. Коллективный иммунитет, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, составляет 63,7%.

Врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал о симптомах, которые испытывают люди, заразившиеся «омикрон»-штаммом». По его словам, удар приходится часто на нос заболевшего, также температура необязательно будет повышаться. Он отметил, что болезнь с этой мутацией переносится как риновирус или грипп. Медик напомнил, что при появлении симптомов надо оставаться дома и взять больничный.