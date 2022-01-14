Суббота покажет коронавирусный пик в Москве

Количество выявленных за сутки заболеваний коронавирусной инфекцией в субботу может достичь семи тысяч в Москве. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, передало РИА «Новости».

«К сожалению, „омикрон“ начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости», — заявил он, посетив диагностический центр московского Департамента здравоохранения. Собянин сделал вывод, что на следующей неделе тенденция будет длиться.

«Радует, что количество тяжелых заболеваний при этом не растет, количество госпитализаций не растет. Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься», — добавил мэр, отметив, что это особенно касается лиц пожилых и с хроническими заболеваниями.

Свыше 700 образцов с «омикроном» обнаружили в Москве, начиная с 20 декабря. Доля этого штамма составила более 40%, утверждает пресс-служба мэрии. Уточняется, что доля данного штамма равна 41,7% относительно всех проб, которые собрали для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года.