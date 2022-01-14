Более 700 образцов «омикрон»-штамма нашли в Москве за последний месяц

Свыше 700 образцов с «омикроном» обнаружили в Москве начиная с 20 декабря. Доля этого штамма составила более 40%, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

«Всего с 20 декабря 2021 года по 13 января 2022-го было обнаружено 729 образцов со штаммом „омикрон“», — сказано в заявлении пресс-службы, которое процитировал «Интерфакс».

Уточняется, что доля данного штамма равна 41,7% относительно всех проб, которые собрали для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 15 января могут выявить уже почти семь случаев коронавируса в столице. Об этом написал ТАСС. Собянин добавил, что «омикрон» стал доминировать, поэтому в ближайшее время произойдет рост заболеваемости.

«Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка шести-семи тысяч человек, заболевших ковидом», — сказал градоначальник.

За последние сутки в России более чем на две тысячи выросло число заразившихся, оно достигло 23 820. Больше всего новых случаев в Москве (+5712), Санкт-Петербурге (+2708) и Московской области (+1990).