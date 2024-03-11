Здоровье 11 марта 2024, 19:13 Стоматологи Подмосковья удалили 24-летней девушке молочные зубы Стоматологии обнаружили молочные зубы у 24-летней девушки из Подмосковья Freepik

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В стоматологическое отделение Каширской больницы обратилась 24-летняя девушка, которая жаловалась на кариес и подвижность боковых зубов. Оказалось, что они были молочными, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Девушка была в курсе этого, но не обращалась к врачу из-за отсутствия проблем. Рентгенологическое исследование показало наличие зачатков коренных зубов, находящихся на стадии прорезывания. Однако медики обнаружили и несформированную верхушку корня, из-за чего и была задержка в процессе смены.

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«Под местным обезболиванием мы аккуратно удалили пациентке молочные зубы, тем самым освободили путь для прорезывания постоянных», — рассказала заведующая стоматологическим отделением Елена Тамбова.

Она отметила, что удаление молочных зубов у взрослых — большая редкость. Тамбова добавила, что через несколько недель, когда начнут прорезываться новые коренные зубы, девушка вернется на дальнейшее наблюдение.

Ранее стоматолог предупредил, что из-за запущенной кисты можно лишиться зуба.