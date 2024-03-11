Здоровье 11 марта 2024, 14:22 Стоматолог Нимаев предупредил, что из-за запущенной кисты можно лишиться зуба

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Если не лечить кисту зуба, то можно не только его лишиться, но даже умереть. Об этом «ФедералПресс» рассказал стоматолог-хирург Тимур Нимаев.

По его словам, сейчас существуют два метода лечения кисты. Один медикаментозный, другой — хирургический. Но при своевременном вмешательстве оба они позволяют сохранить зуб и избежать дальнейших проблем. Но если кисту запустить, то гной может пойти дальше, сначала вызывая воспаление надкостницы. В таком случае зуб придется удалить, но осложнения могут быть и более серьезными.

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«А если он начнет распространяться дальше, в ткани лица и шеи, то разовьется флегмона — опасное осложнение, от которого можно погибнуть», — отметил врач.

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