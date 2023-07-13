Здоровье 13 июля 2023, 04:59 Стоматолог рассказал, почему зубы нужно чистить после завтрака Стоматолог Трифонов: зубы нужно чистить после завтрака, чтобы удалить остатки пищи Unsplash

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Многие привыкли чистить зубы утром сразу после пробуждения, но лучше всего этим заниматься после завтрака. Об этом Пятому каналу рассказал врач-стоматолог Михаил Трифонов.

По его словам, чистить зубы после сна нужно, если ночью человек что-либо ел или пил.

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«Если ночью вы крепко и сладко спали, то рациональнее чистить зубы уже непосредственно после завтрака. Потому что за ночь, если вы не ели и не пили, то никаких остатков пищи не будет», — объяснил специалист.

При этом он подчеркнул, что браться за щетку после каждой трапезы не нужно. Чистка представляет собой механическое давление на зубы, она травмирует эмаль и может оставлять клиновидные дефекты. Как отметил Трифонов, чистки один раз в день после завтрака будет достаточно для сохранения здоровья зубов.

Ранее врач-стоматолог Владимир Ешидоржиев посоветовал всегда пользоваться зубной нитью, так как она помогает очищать зубы в труднодоступных местах.