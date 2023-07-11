11 июля 2023, 17:47
Стоматолог Ешидоржиев: зубная нить всегда должна лежать в кармане или в сумке
Врач-стоматолог Владимир Ешидоржиев в разговоре с «ФедералПресс» объяснил, почему так важно для здоровья зубов пользоваться зубной нитью и по возможности носить ее с собой.
Флосс, по словам эксперта, очищает зубы в труднодоступных местах, куда не сможет проникнуть зубная щетка.
Реклама
Что касается выбора зубной нити, то в этом вопросе человек должен ориентироваться на собственные ощущения. Они бывают круглые, плоские, в виде ленты и даже с ручкой. После использования флосса десны не должны кровоточить, добавил стоматолог.
Врачи
Реклама
Реклама