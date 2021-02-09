Стоматолог Минздрава назвал самые частые проблемы с зубами у россиян

Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал, что чаще всего россияне страдают от кариеса. Об этом сообщил NEWS.ru.

Особенно регулярно это встречается у пациентов в возрасте до 35 лет. Люди старше также часто страдают от заболевания пародонта.

В последнее время можно заметить большой спрос на отбеливание, гигиеническую чистку и эстетические реставрации, рассказал Янушевич. Очень популярны люминиры — накладки на зубы, которые не требуют стачивания зубов.

«Также россияне достаточно часто обращаются к стоматологам для установки зубных имплантов. И это несмотря на то, что процедура достаточно дорогостоящая, не все могут себе ее позволить», — добавил врач.

Ранее офтальмолог Андрей Демчинский перечислил необычные симптомы отслоения сетчатки глаза.

Например, в разных частях глаза могут быть заметны вспышки, рассказал врач. Это происходит тогда, когда сетчатка растягивается, но при этом многие не обращают на это внимания, уточнил он. Также может начать ухудшаться зрение и ощущаться дискомфорт в верхней части глаза. Он посоветовал обращать внимание на такие признаки и идти ко врачу, чтобы вовремя начать лечение.