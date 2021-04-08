Стюардесса объяснила, почему лучше не сидеть у иллюминатора в самолете

Бортпроводница Линда Фергюсон объяснила, почему пассажирам лучше не сидеть у иллюминатора в самолете, сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на The Mirror.

Дело в том, что люди, которые чихают и кашляют, почти всегда отворачиваются в сторону иллюминатора. По этой причине опираться головой о самолетное окно опасно заражением различными вирусами. Кроме этого, на откидные столики, которые находятся на спинке сиденья, людей часто тошнит. Также на эту поверхность попадает чья-то кровь. Поэтому перед тем, как поставить на стол еду, необходимо протереть его антибактериальными салфетками.

Ранее сообщалось, что российским авиакомпаниям попросили запретить брать деньги с пассажиров за выбор места в самолете. Письмо с такой инициативой Общероссийское объединение пассажиров направило в Минтранс.

Обращение министру транспорта Виталию Савельеву направил председатель объединения Илья Зотов. Сейчас многие российские авиакомпании берут плату с пассажиров за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. Получить место бесплатно можно только в аэропорту, но для этого нужно отстоять очередь.