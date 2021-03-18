Плату за выбор места в самолете попросили отменить в России

Российским авиакомпаниям попросили запретить брать деньги с пассажиров за выбор места в самолете. Письмо с такой инициативой Общероссийское объединение пассажиров направило в Минтранс.

Обращение министру транспорта Виталию Савельеву направил председатель объединения Илья Зотов, сообщила газета «Известия». Сейчас многие российские авиакомпании берут плату с пассажиров за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. Получить место бесплатно можно только в аэропорту, но для этого нужно отстоять очередь. В итоге перевозчики объединили онлайн-регистрацию и выбор места в одну услугу.

«Такое объединение делает онлайн-регистрацию тоже платной — пассажир не может пройти электронную регистрацию на рейс, не заплатив. С другой стороны, она сама по себе является бесплатной, так как пассажир оплачивает только выбор места в самолете», — пояснил Зотов.

Он добавил, что плата за выбор места повышает доходы переводчиков, но пассажиры лишаются права выбора. Председатель объединения попросил Савельева рассмотреть возможность внесения поправок в Федеральные авиационные правила для отмены платы за выбор места в самолете.