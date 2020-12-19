Степень тяжести СОVID-19 у пациента связали с генетикой

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова объяснила, с чем связано тяжелое течение коронавирус у людей без хронических заболеваний. Все дело в генетике.

В комментарии Lenta.ru, Баранова объяснила, что у некоторых людей иммунитет генетически ослаблен. Соответственно, они имеют риск тяжело переболеть инфекцией, не будучи при этом в группе риска.

«Я имею в виду именно риск тяжелого течения, то есть развития цитокинового шторма, а не просто заражения», — уточнила профессор.

По ее словам, подобную предрасположенность имеют 3-5% людей. Чтобы узнать о ней, нужно сдать экзомное секвенирование, но этот анализ редко можно найти в лабораториях, рассказала Баранова.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, какие симптомы могут быть при коронавирусе. По его словам, у одних может болеть живот, у других поднимается температура. Также заболевание может протекать без повышенной температуры, но при этом человек может задыхаться.

Болибок отметил, что у мужчин и женщин даже могут начаться проблемы с репродуктивной функцией. И до сих ученые не знают, как коронавирус сказывается на будущем потомстве.