Россиянам рассказали о сочетании поражений органов при COVID-19

Как выяснилось, симптомы COVID-19 могут встречаться в разнообразных сочетаниях. Об этом рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, у одних может болеть живот, у других — поднимается температура. Также заболевание может протекать без повышенной температуры, но при этом человек может задыхаться, пишет «Российская газета».

«А есть случаи, когда ни температуры, ни одышки, но человек испытывает головокружения из-за тромбов. У кого-то коронарная болезнь обостряется из-за тромбов в сердце. Может развиваться жировой гепатоз печени, жировая дегенерация поджелудочной железы. Когда начинается COVID, то усугубляются все болезни», — объяснил эксперт.

Болибок отметил, что у мужчин и женщин даже могут начаться проблемы с репродуктивной функцией. И до сих ученые не знают, как коронавирус сказывается на будущем потомстве.

Эксперт также пояснил, что есть две стадии COVID. Первая проявляется в форме ОРВИ. Обычно так происходит у пациентов с «врожденным противовирусным иммунитетом». У тех, чей иммунитет слабее, течение заболевания протекает гораздо тяжелее.

И вторая стадия — вирусемия, когда вирус прорывается через барьер слизистой оболочки, попадает в лимфу и кровь его разносит по организму. Кроме того, по мнению иммунолога, самые сложные случаи возникают у людей с почечной недостаточностью. Чтобы не было осложнений, специалист советует не затягивать с обращением к врачам.