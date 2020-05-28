Минздрав объяснил, кого не нужно включать в статистику по COVID-19

Люди с положительным анализом на COVID-19, но не имеющие жалоб, не должны включаться в статистику заболеваемости.

Об этом говорится в методической рекомендации Минздрава России.

«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8. Такие случаи в статистику заболеваемости и смертности не включаются», — сказано в документе, который был опубликован на сайте министерства.

За последние сутки в России положительными оказались тесты еще у 8338 пациентов. Это число выявленных случаев коронавирусной инфекции стало наименьшим с 1 мая.

Всего больных COVID-19 в стране выявили 370 680. Больше 142 тысяч человек смогли победить инфекцию. Зафиксировано 3968 летальных случаев.