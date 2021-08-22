Россиянам назвали замедляющую старение ягоду

Высокий уровень содержания нескольких витаминов и микроэлементов делает голубую жимолость одной из важнейших ягод, которые улучшают иммунитет. При этом растение можно считать еще и рекордсменом по количеству антиоксидантов, сообщил РБК.

Последнее свойство помогает замедлить старение организма, а также благотворно сказывается на состоянии мозга, сердца, печени и сосудов.

Есть у жимолости еще одно качество, обусловленное входящими в нее микроэлементами, рассказал доктор медицинских наук Владимир Подхомутников.

«Витамин К, который содержится в жимолости в суточной дозе, обеспечивает максимальное усвоение кальция. Другой важный момент заключается в наличии в жимолости калия и магния. Комбинация этих двух микроэлементов обеспечивает хорошую ритмическую работу сердца», объяснил Подхомутников.

Польза голубой жимолости отмечается и в борьбе с бактериями, которые вызывают заражение крови, перитонит и некоторые другие инфекционные заболевания.

Хранить ягоду лучше всего в замороженном виде, отметил Подхомутников. По его словам, это позволяет сохранить ее полезные свойства на максимальном уровне. Кипячение же наоборот, голубая жимолость переносит плохо, поэтому при приготовлении варенья лучше не доводить ягоду до предельных температур.

Подхомутников также отметил, что противопоказаний для приема жимолости нет, за исключением аллергии на витамины группы B. По его словам, рекомендуется употреблять эту ягоду не более 100 граммов в день.

Употребление некоторых садовых ягод может негативно сказаться на здоровье. Гастроэнтеролог Ирина Бережная рассказала, что для организма может быть опасно употребление ягод, купленных на стихийном рынке. Таким образом человек может занести в организм инфекцию. Все дело в том, что в период роста и созревания эти растения способны впитывать в себя все, что есть в окружающей среде. Если на дачном участке ягоды растут рядом с дорогой или производством, то они тоже могут быть опасны.