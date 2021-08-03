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    03 августа 2021, 13:11

    Стало известно, какие садовые ягоды могут быть вредны для здоровья

    Арина Бобкова

    Употребление некоторых садовых ягод может негативно сказаться на здоровье. Гастроэнтеролог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik рассказала, какие ягоды лучше не есть.

    Стало известно, какие садовые ягоды могут быть вредны для здоровья

    Врач рассказала, что для организма может быть опасно употребление ягод, купленных на стихийном рынке. Таким образом человек может занести в организм инфекцию. Все дело в том, что в период роста и созревания эти растения способны впитывать в себя все, что есть в окружающей среде.

    «Можно легко получить инфекционное заболевание, кишечную инфекцию, если вы что-то купили на обочине, не помыли и съели. Кроме того, даже если вы помыли то, что купили на обочине, все равно можно получить отравление тяжелыми металлами или нитратами», — рассказала специалист.

    Бережная предупредила, что если на дачном участке ягоды растут рядом с дорогой или производством, то они тоже могут быть опасны. По ее словам, на ягоды могут оседать выбросы, производимые машинами, а земля может быть пропитана свинцом, солями тяжелых металлов и различными смолами. Она отметила, что есть ягоды стоит в том случае, если поблизости с местом их роста находится чистая среда.