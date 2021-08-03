Стало известно, какие садовые ягоды могут быть вредны для здоровья

Употребление некоторых садовых ягод может негативно сказаться на здоровье. Гастроэнтеролог Ирина Бережная в интервью радио Sputnik рассказала, какие ягоды лучше не есть.

Врач рассказала, что для организма может быть опасно употребление ягод, купленных на стихийном рынке. Таким образом человек может занести в организм инфекцию. Все дело в том, что в период роста и созревания эти растения способны впитывать в себя все, что есть в окружающей среде.

«Можно легко получить инфекционное заболевание, кишечную инфекцию, если вы что-то купили на обочине, не помыли и съели. Кроме того, даже если вы помыли то, что купили на обочине, все равно можно получить отравление тяжелыми металлами или нитратами», — рассказала специалист.

Бережная предупредила, что если на дачном участке ягоды растут рядом с дорогой или производством, то они тоже могут быть опасны. По ее словам, на ягоды могут оседать выбросы, производимые машинами, а земля может быть пропитана свинцом, солями тяжелых металлов и различными смолами. Она отметила, что есть ягоды стоит в том случае, если поблизости с местом их роста находится чистая среда.