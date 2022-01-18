Стало известно, сколько россияне потратили на лекарства от COVID-19 в 2021 году

Жители России в 2021 году потратили более 64 миллиардов рублей на лекарства для лечения COVID-19. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак» от Центра развития перспективных технологий.

Больше всего денег россияне потратили на препарат «Умифеновир» — 16,8 миллиарда рублей. Около 7,2 миллиарда рублей ушло на покупку «Интерферона-альфа», 2,9 миллиарда — на «Фавипиравир», миллиард рублей — на антибиотик «Дексаметазон» и около 0,8 миллиарда рублей — на «Метилпреднизолон».

По пять миллиардов рублей потратили в аптеках жители Москвы и Московской области, три миллиарда заплатили жители Краснодарского края. Всего фармацевты продали 144 миллиона упаковок лекарств.

По словам заместителя гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, маркировка препаратов позволяет отслеживать все стадии реализации лекарства, статистика полностью доступна государственным контролирующим органам.

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